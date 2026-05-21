Oswaldo Cabrera tiene números atractivos en mayo para un posible regreso a la MLB con los Yankees

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Luego de un mes de abril para el olvido a nivel ofensivo, el bate de Oswaldo Cabrera ha tomado mucha más fuerza en lo que va de mayo, algo que sin duda está aprovechando al máximo Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, sucursal Triple-A de los Yankees de Nueva York.

Números que coquetean con un llamado a Grandes Ligas

Como muchos recordarán, el infielder venezolano tuvo una fractura en su tobillo izquierdo durante un compromiso a mediados de junio del año pasado, una situación que lo envió a la lista de lesionados de 60 días para finalizar de esa manera su temporada 2025.

Pero afortunadamente ya eso es cosa del pasado, pues el oriundo de Guarenas se ha visto mucho más activo tanto con el madero como con el guante en esta temporada de Ligas Menores. De hecho, si llega a mantener este gran nivel podría regresar en cualquier momento a la MLB con el conjunto del Bronx.

Por lo pronto, Oswaldo Cabrera batea para .323 de promedio luego de 16 encuentros en el presente mes. A eso se le suman 20 imparables en 62 turnos, con seis dobles, dos jonrones, 15 carreras impulsadas, 10 anotadas y una base robada.

Asimismo, un par de datos no menores son que se ha embasado en 15 de esas 16 presentaciones y que acumula ocho juegos multi-hit en ese transcurso de tiempo.

Recordemos que su última aparición en Grandes Ligas fue en aquel fatídico juego del 12 de mayo del 2025, cuando sufrió la fractura de tobillo que lo ha mantenido alejado desde entonces de toda actividad en el Big Show.

Números de Oswaldo Cabrera en la temporada 2026 de la MiLB