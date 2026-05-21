MLB: Luis Arráez no para de mejorar y sus números suben como la espuma

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Aunque muchos no confiaban en él, Luis Arráez ha demostrado ser una firma realmente sensacional para los Gigantes de San Francisco hasta los momentos. El segunda base criollo no solo ha mejorado sensacionalmente a la defensiva, sino que además, ha vuelto a conseguir su mejor versión con el madero.

Este miércoles 20 de mayo, el criollo volvió a conectar un nuevo inatrapable, esta vez ante el pitcheo de los Cascabeles de Arizona. Si bien esta serie no fue positiva para San Francisco, el oriundo de San Felipe se las arregló para mejorar todavía más sus números dentor de un mes que ha sido sencillamente increíble para él en lo individual.

Luis Arráez brilla en mayo

Marzo/Abril fue sin duda un buen arranque para Luis Arráez. La "Regadera" conectó 36 imparables en 118 turnos al bate, para registrar un average sólido de .305, lo que marcaba sin duda un buen inicio de temporada para él. Sin embargo, lo que ha podido hacer en mayo hasta los momentos es totalmente superior.

De momento, en 67 turnos consumidos, el camarero de los Gigantes de San Francisco tiene 23 hits en su cuenta, lo que lo deja con un promedio al bate de .343. Por si fuera poco, tiene seis dobles, tres más de los que logró en marzo/abril, y también suma par de vuelacercas, sus primeros dos de la campaña, por lo que su OPS está en los .922 puntos.

Gracias a este increíble nivel en mayo, Luis Arráez batea para .319 en lo que va de 2026, con .780 de OPS, dos cuadrangulares, 13 extrabases y 17 carreras remolcadas. Estos números, junto a su increíble defensa, lo tienen como uno de los mejores camareros de las Grandes Ligas en este año.