MLB: Shohei Ohtani camina a Cooperstown tras superar a leyenda Bob Gibson

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Shohei Ohtani recuperó su mejor versión en la jornada de este miércoles por la noche en las Grandes Ligas. El japonés fue el encargado de cargarse en solitario de San Diego Padres con una presentación magistral en el morrito y su octavo cuadrangular en la presente temporada.

El polifacético pelotero volvió a hacer historia en Las Mayores al registrar, por séptima vez en su carrera, un juego en el que lanzó una apertura sin permitir carreras y además conectó un jonrón en el mismo encuentro, incluyendo postemporada. Con esta actuación, el nipón continúa demostrando por qué es considerado uno de los peloteros más completos y dominantes que ha visto el béisbol moderno.

Gracias a esta hazaña, Ohtani rompió el empate que mantenía con la leyenda Bob Gibson, quien acumuló seis partidos de este tipo, de acuerdo con el reporte de Sarah Langs. Ahora, el japonés posee en solitario la mayor cantidad de juegos con estas características desde al menos el año 1900, consolidando aún más un legado histórico que sigue creciendo temporada tras temporada.

Shohei Ohtani rumbo al Cy Young en la Liga Nacional

La principal figura de Los Angeles Dodgers no ha podido mostrar esa contundente presentación con el madero, que lo han llevado a coleccionar dos premios MVP consecutivos en la Liga Nacional y dos Series Mundiales con la franquicia de Hollywood.

Sin embargo, su desempeño ha causado impresión desde el morrito, donde ha registrado un dominio absoluto en la primera mitad de la campaña, luciendo récord de cuatro victorias y dos reveses, WHIP de 0.84, 54 abanicados y una efectividad de 0.73 en 49.0 innings lanzados.