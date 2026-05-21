MLB: Juan Soto de récord en récord en un explosivo 2026

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Juan Soto es el pelotero insignia de Mets de Nueva York desde su millonaria firma. El dominicano comenzó lento, pero está en un gran estado de forma durante esta temporada. En su última actuación tuvo una noche estelar para alcanzar una marca histórica en Grandes Ligas.

Soto en la derrota 8-4 de Mets sobre Nacionales de Washington registró: 4 TB, 2 CA, 2 H, 2 HR, 3 CI. Con esos dos cuadrangulares alcanzó los 9 en la temporada 2026; pero ademas los 253 en su carrera, siendo el pelotero #12 entre los jugadores con más HR antes de los 28 años.

Juan igualó precisamente a Hank Aaron, una de las máximas figuras ofensivas en la historia de la MLB. El quisqueyano además, registró su 7mo juego con 1+ hits, llegando a tener su 5to juego de multihits en el mes de mayo. Puros récords y marcas importantes para el mejor pagado.

Juan Soto: ¿Cuántos juegos de 2+ HR tiene el dominicano en Grandes Ligas?

Juan Soto a lo largo de su carrera se ha caracterizado por dar batazos impresionantes. Eso sí, en su carrera acumula 29 juegos de 2+ HR en su carrera. Su reciente demostración, estira una impresionante constancia jonronera que despunta con Mets en Grandes Ligas.

El desglose anual ratifica la meteórica evolución del patrullero zurdo desde su recordado debut en la temporada de 2018. Su campaña más prolífica en este apartado estadístico específico aconteció durante el calendario de 2024, cuando registró 6 duelos multi-jonrón con Yankees.

Con apenas veintisiete años, el portentoso slugger dominicano tritura las marcas históricas más exigentes del juego en 2026. Mantener esa frecuencia ofensiva asegura su lugar preferencial como uno de los bateadores más temibles del circuito con Mets de Nueva York.

números de Juan Soto con Mets en 2026

Juan Soto está desarrollando un gran momento y poco a poco va a subir su nivel a lo largo del 2026. El dominicano está siendo la cara ofensiva de Mets de Nueva York, aunque al equipo le cueste ganar encuentros en rachas.

Números de Soto en 2026:

- 34 juegos, 127 turnos, 21 anotadas, 38 hits, 4 dobles, 1 triple, 9 jonrones, 20 impulsadas, 20 boletos, 23 ponches, 4 bases robadas, .299 PRO, .392 OBP, .559 SLG, .951 OPS