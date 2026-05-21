MLB: Willson Contreras se pone a un hit de entrar en este prestigioso club de venezolanos

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Willson Contreras sigue dando de qué hablar en las Grandes Ligas. El primera base venezolano se ha convertido en la gran figura de los Medias Rojas de Boston, equipo al que llegó en la temporada muerta por la vía del cambio, gracias a una excelente defensa en la primera base, y a una más que sólida producción en la caja de bateo.

El mayor de los hermanos Contreras ha sido oportuno con el madero, dando batazos importantes en momentos en los que su equipo necesitaba de él. Por ejemplo, en la última serie ante los Reales de Kansas City, conectó seis imparables en 13 turnos, para ayudar a su equipo a obtener tres valiosos triunfos, y para ponerse a un solo inatrapable de convertirse en el venezolano número 44 de la historia en lograr una impresionante cifra redonda.

Willson Contreras a punto de los 1000

Este miércoles 20 de mayo, Willson Contreras tuvo una excelente noche ante los Reales de Kansas City, al sonar tres inatrapables en cuatro turnos, incluyendo su primer triple de la actual temporada. Con este trío de hits, el venezolano llegó a 999 de por vida en el mejor beisbol del mundo, por lo que está a tan solo uno de alcanzar los 1000.

Cuando alcance el millar de imparables, el oriundo de Puerto Cabello se convertirá en el venezolano número 44 en la historia en llegar a dicha cifra, y el segundo en lograrlo durante 2026, luego de que Miguel Rojas hciiera lo propio el pasado lunes 20 de abril.

Además, Willson Contreras continúa mejorando sus números de esta zafra. Su promedio se ubica en los .269 puntos, y su OPS es de .866. Por si fuera poco, acumula 10 cuadrangulares, 17 extrabases y 30 carreras impulsadas, cifras con las que ha sido el alma de unos Medias Rojas de Boston que, a pesar del mal inicio, sueñan todavía con enderezar el rumbo y pelear por el comodín.