MLB: Este lanzador es fijo para dominar en la jornada del jueves 21 de mayo

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El dominicano José Soriano se ha convertido en una de las grandes revelaciones monticulares de la temporada 2026 en las Grandes Ligas y sus números así lo respaldan. El lanzador derecho de los Ángeles Angels volverá al centro de atención este jueves 21 de mayo cuando suba a la lomita para enfrentar a los Athletics.

La consistencia mostrada por el quisqueyano durante las primeras semanas de campaña ha sido clave para mantener competitivos a los Angels. Su capacidad para trabajar profundo en los partidos, combinar velocidad con control y generar ponches en momentos importantes lo han colocado entre los pitchers más efectivos del campeonato.

José Soriano - MLB

En lo que va de la temporada 2026 de MLB, José Soriano registra números que reflejan el gran momento que atraviesa. Después de 10 aperturas, suma 59.2 entradas lanzadas, récord de seis victorias y tres derrotas, además de 67 ponches y una sobresaliente efectividad de 2.41, estadísticas que lo convierten en una pieza fundamental dentro de la rotación angelina.

¡El enfrentamiento ante Athletics luce como una oportunidad ideal para que el dominicano continúe ampliando su impacto en el joven circuito! La ofensiva rival no ha mostrado demasiada regularidad durante la campaña y Soriano llega inspirado tras varias actuaciones de alta calidad donde ha logrado imponer su dominio desde el primer inning.

Aunque todavía sigue desarrollándose como abridor estelar, ha demostrado personalidad para manejar escenarios complicados y responder bajo presión, algo que los Angels necesitaban en su cuerpo de lanzadores.

Finalmente, si mantiene el ritmo actual, José Soriano no solo podría convertirse en candidato al Juego de Estrellas, sino también en uno de los nombres latinos más destacados de la temporada 2026 y estar entre los candidatos a los premios individuales de MLB.