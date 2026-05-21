MLB: Tarik Skubal acelera su recuperación con los Tigres de Detroit

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Los Tigres de Detroit recibieron una noticia alentadora este jueves 21 de mayo luego de que el lanzador Tarik Skubal completara una sesión de bullpen como parte de su proceso de recuperación. El zurdo continúa dando pasos importantes tras someterse a una cirugía por la presencia de cuerpos sueltos en el codo izquierdo, una lesión que generó preocupación dentro de la organización desde el inicio de su ausencia.

La sesión de 37 lanzamientos representa uno de los avances más positivos para el cuerpo médico y el cuerpo técnico de Detroit. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso a las Grandes Ligas, el hecho de volver a trabajar desde el montículo demuestra que la evolución va por el camino correcto.

Tarik Skubal - MLB

La recuperación de Tarik Skubal se ha convertido en uno de los temas más seguidos por los aficionados de los Tigres y no es para menos. El ganador de dos Cy Young es considerado una pieza clave dentro de la rotación del equipo gracias a su capacidad para dominar bateadores y generar outs.

Antes de sufrir la lesión, Skubal había demostrado condiciones para consolidarse como uno de los abridores más importantes de la Liga Americana. Su repertorio, combinado con una recta de alta velocidad y gran control desde la lomita, lo transformó en un brazo fundamental para las aspiraciones competitivas de Detroit.

Finalmente, el regreso de Tarik Skubal podría representar un impulso significativo para unos Tigres de Detroit que buscan salir del fondo en la División Central de la Liga Americana.