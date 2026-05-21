MLB: El dato oculto que predice cinco o más ponches de Eduardo Rodríguez ante Colorado

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Vuelve a la lomita uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El venezolano Eduardo Rodríguez ha lucido completamente distinto desde el Clásico Mundial de Beisbol, y ha comenzado la campaña en un fenomenal estado de forma en el montículo.

Luego de nueve aperturas, "E-Rod" tiene marca de cuatro triunfos y solamente una derrota, además de una efectividad excelente de 2.53 y un WHIP sólido de 1.26. Si a eso le sumamos una tasa de 6.58 ponches por cada nueve episodios, tenemos sin duda a un abridor confiable para cualquier equipo en Las Mayores.

Este miércoles 21 de mayo, Eduardo Rodríguez regresa a la acción, para medirse ante la toletería de los Rockies de Colorado, en el Chase Field de Arizona. En este duelo, apostar a que el criollo conseguirá cinco o seis ponches no es para nada descabellado, especialmente por un dato "oculto" que no muchos tendrán en cuenta.

Eduardo Rodríguez, ¿Opción ponchadora ante los Rockies?

En las casas de apuestas, la opción de cinco o más ponches de Eduardo Rodríguez tiene una cuota de -210, mientras que la de seis o más tiene cuota de +105. Ambas tienen argumentos sólidos para ser cumplidas, si nos vamos a los últimos antecedentes.

Y es que, en sus dos juegos previos ante los Rokcies de Colorado, el lanzador venezolano acumuló exactamente seis abanicados en ambas salidas, por lo que cubrió exitosamente con la cuota que se plantea para el compromiso de hoy.

Además, es preciso destacar que estas salidas fueron en 2025, año que no fue tan positivo para Eduardo Rodríguez. Ahora, en un gran estado de forma, pareciera tener argumentos de sobra para confiar en sus capacidades.