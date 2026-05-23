MLB: Manny Machado busca su lugar de honor entre dominicanos

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Manny Machado es de los peloteros más importantes de Padres de San Diego. El dominicano es pieza clave del equipo, pero también su carrera se ha construido a base de batazos. En ese contexto, está muy cerca de entrar en un top 10 histórico entre dominicanos en MLB.

Machado en la victoria 7-3 de Padres sobre Atléticos registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas, 2 ponches. Con esos números alcanzó su cuadrangular #8 en la temporada; pero además, el #377 en su carrera. Gracias a eso, está acechando un top 10 dominicano.

Manny se encuentra a 9 jonrones de superar a Aramis Ramírez en el top 10 de dominicanos con más cuadrangulares en Grandes Ligas. Ramírez terminó su carrera con 386 vuelacercas, en una carrera brillante de 18 temporadas en el mejor beisbol del mundo.

Manny Machado no pasa por su mejor momento en 2026

Manny Machado atraviesa uno de los arranques de campaña más fríos y complejos de su trayectoria en Grandes Ligas. A pesar de su innegable jerarquía, el pelotero no ha logrado descifrar el pitcheo enemigo en el primer tercio de un calendario que no tiene respiro.

Los números reflejan de forma nítida el bache ofensivo que atraviesa, repercutiendo en la ofensiva de Padres de San Diego. Tras disputar 48 compromisos, el antesalista exhibe un alarmante promedio al bate de .179, producto de apenas 31 hits que no han servido de mucho.

La única nota positiva para el jugador franquicia ha sido la vigencia de su fuerza oportuna de cara al plato. El 'Ministro de la Defensa' acumula 8 cuadrangulares en la temporada, un aporte de poder que mantiene viva la esperanza de una pronta mejora en su juego ofensivo.

Números de Manny Machado con Padres en 2026

Manny Machado no está bien, se nota en su juego y sus pobres números. Sin embargo, no se le ve ansioso, intenta tomar buenos turnos y atacar cuando debe hacerlo. Gracias a eso, ha logrado conectar 8 cuadrangulares, encaminado a los 30 cuadrangulares en la temporada.

Números de Machado en 2026:

- 48 turnos, 173 turnos, 26 anotadas, 31 hits, 5 dobles, 8 jonrones, 24 impulsadas, 23 boletos, 46 ponches, 1 base robada, .179 PRO, .271 OBP, .347 SLG, .618 OPS