Manny Machado hace historia en Petco Park: 200 vuelacercas con los Padres

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El veterano antesalista dominicano de los Padres de San Diego, Manny Machado, volvió a demostrar su jerarquía este sábado. En la victoria de su equipo ante los Cardenales de San Luis en el Petco Park, Machado despachó su sexto cuadrangular de la campaña, un batazo que no fue uno más en su cuenta, sino uno cargado de simbolismo estadístico.

Con este estacazo, el "Ministro de Defensa" alcanzó la cifra redonda de 200 jonrones vistiendo el uniforme de San Diego. Además, representó su vuelacercas número 108 en el Petco Park, consolidándose como el máximo referente ofensivo en la historia reciente del conjunto californiano.

El batazo: un proyectil de 464 pies

La jugada decisiva llegó en la parte baja de la octava entrada. Con el marcador ajustado 3-2 a favor de los "Frailes", Machado tomó su cuarto turno del encuentro frente a los lanzamientos del derecho Matt Svanson.

En cuenta de dos bolas y dos strikes, y con un out en la pizarra, Svanson cometió el error de dejar un sinker de 96 millas por hora en el corazón del plato. Machado no perdonó: conectó un sólido batazo hacia el jardín izquierdo que dejó a todos boquiabiertos. Según las métricas de Statcast, la pelota salió despedida a 105.3 millas por hora.

A las puertas del "Club de los 400"

Este cuadrangular pone a Machado en la antesala de la gloria histórica. Actualmente, el dominicano acumula 375 jonrones de por vida, lo que significa que se encuentra a tan solo 25 conexiones de alcanzar la mítica cifra de los 400 vuelacercas.

De lograrlo, se uniría a un selecto grupo de leyendas dominicanas que han superado esa barrera, como Albert Pujols, Sammy Sosa, Manny Ramírez, David Ortiz, Adrian Beltré, Nelson Cruz y Vladimir Guerrero. A sus 33 años y en su decimoquinta temporada en las Mayores, Machado sigue construyendo un currículum con aroma a Cooperstown.

Entre la baja efectividad y el poder oportuno

A pesar del hito histórico, la temporada 2026 está siendo un reto para la consistencia del antesalista. Actualmente, Machado presenta una línea ofensiva de .197/.303/.364. Si bien su promedio de bateo está lejos de su estándar vitalicio de .277, su disciplina en el plato se mantiene firme con 21 boletos recibidos.

Hasta el momento, suma 26 imparables, 22 carreras anotadas y 19 remolcadas en 132 apariciones al bate. La directiva de los Padres confía en que este jonrón 200 sea el catalizador que despierte por completo su promedio de bateo, justo cuando el equipo más necesita de su liderazgo para escalar posiciones en la División Oeste.