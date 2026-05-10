MLB: William Contreras resuelve y deja en el terreno a los Yankees

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Los Cerveceros de Milwaukee se la aplicaron nuevamente a los Yankees de Nueva York y los derrotaron por segunda ocasión seguida, esta vez 4 a 3, para así asegurar la serie. El héroe de esta cita no pudo ser otro que William Contreras, pues gracias a su bate dictó sentencia en entradas extras.

William liquidó a los Yankees

El receptor venezolano completó la remontada de su equipo en la baja del décimo inning al aprovechar una situación de oro. Con las bases llenas y un out bateó un enorme elevado de sacrificio hacia el jardín derecho, lo suficientemente lejos para que su compatriota Luis Rengifo pudiera deslizarse en el home tras el tiro de Aaron Judge.

Pero eso no fue todo. Su aporte en la baja del octavo fue determinante para que el compromiso se extendiera hasta entradas extras, ya que igualó la pizarra con un sencillo al jardín izquierdo para que Brice Turang anotara desde la intermedia.

Al final ligó de 4-2 con dos carreras remolcadas. Cabe agregar que este fue su undécimo juego multi-hit en lo que va de temporada. Además, lidera a Milwaukee en los apartados de impulsadas y hits.

Números de William Contreras en la temporada 2026 de la MLB