Así se estrenó Omar Martínez como bateador en la MLB

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Omar Martínez se convirtió en grandeliga durante el pasado viernes, pero no fue sino hasta esta sábado cuando tomó su primer turno oficial con los Angelinos de Los Ángeles. Si bien tuvo un desarrollo positivo, lo cierto del caso es que no pudo hacer nada más en la derrota 14 a 1 frente a los Azulejos de Toronto.

A la altura del noveno episodio, y con el compromiso ya definido, el manager Kurt Suzuki le brindó la oportunidad al venezolano de pararse en el plato por primera vez. Fue entonces cuando conectó un sencillo al jardín derecho, al primer lanzamiento, para de esa manera estrenar su casillero de hits en MLB.

Vale recordar que en la jornada anterior solo actuó detrás del plato, y también en el noveno capítulo. En ambos casos reemplazó a su compatriota Sebastián Rivero, con quien está haciendo dupla en la receptoría tras las lesiones de Logan O’Hoppe y Travis d’ Arnaud, los dos principales del equipo.

Una llamada oportuna

El llamado a Grandes Ligas para Omar Martínez llegó en un momento importante para él en la zafra. Y es que se trataba del receptor habitual de Salt Lake Bees, de la sucursal Triple-A.

Este ascenso también se dio gracias a su buena producción ofensiva, con cuatro jonrones, siete carreras impulsadas, 12 anotadas, y .212 de promedio luego de 20 presentaciones.