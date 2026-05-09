Humberto Cruz: la promesa de los Padres que perdió su futuro en MLB por un "dinero fácil"

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Humberto Cruz, considerado una de las joyas del pitcheo en el sistema de granjas de los Padres de San Diego, ha regresado a su natal México tras un proceso de deportación voluntaria. El joven lanzador de 19 años tomó esta decisión después de declararse culpable de un delito menor relacionado con el tráfico de personas en el estado de Arizona, un incidente que ha sacudido a la organización californiana.

El lanzador admitió ante las autoridades federales haber respondido a un anuncio que prometía "dinero fácil" a cambio de recoger personas. Según reportes de The Athletic, a Cruz se le ofrecieron 1,000 dólares por pasajero, siendo plenamente consciente de que se trataba de individuos que no contaban con estatus legal en los Estados Unidos.

Los detalles del arresto en la frontera

El incidente ocurrió en las cercanías de Lukeville, Arizona. Cruz, quien residía legalmente en el país bajo una visa de trabajo para atletas profesionales, fue detectado por agentes fronterizos mientras conducía por la Ruta Estatal 85.

Las sospechas de las autoridades surgieron debido a una inconsistencia en los tiempos de trayecto: el vehículo de Cruz fue visto inicialmente dirigiéndose al sur y, apenas una hora después, regresaba hacia el norte con dos pasajeros adicionales. El tiempo transcurrido no era suficiente para haber llegado al puesto fronterizo oficial, lo que llevó a los agentes a realizar la detención y posterior investigación que culminó en los cargos actuales.

El impacto legal y migratorio

Aunque inicialmente enfrentaba cargos por delitos graves de transporte de indocumentados con fines de lucro, la fiscalía llegó a un acuerdo para reducir la acusación a un delito menor a cambio de su declaración de culpabilidad. Cruz fue sentenciado a 30 días de prisión (cubiertos por el tiempo que ya había pasado bajo custodia).

Sin embargo, las consecuencias migratorias son severas. El acuerdo legal estipulaba que su deportación sería una "certeza casi absoluta". Los Padres de San Diego señalaron que es probable que Cruz pierda su elegibilidad para una visa de trabajo por los próximos 10 años, aunque existe una remota posibilidad de volver a solicitarla tras un lustro si demuestra una conducta intachable.

Una disculpa pública a la comunidad

A través de un comunicado oficial, Cruz expresó un profundo remordimiento por sus actos, calificándolos como una falta de madurez y un error que defraudó a su familia y a la organización que confió en él.

"Entiendo que mis acciones no han estado a la altura de las expectativas que se tienen de mí como profesional", declaró el joven. "Asumo la responsabilidad total y pido disculpas a mis compañeros, entrenadores y aficionados por ser una distracción y por haber fallado a la confianza depositada en mí".

El panorama deportivo

Este escándalo llega en el momento más vulnerable de la carrera de Cruz. En febrero de 2024, los Padres habían invertido 750,000 dólares para firmarlo desde Monterrey, México, proyectándolo como su quinto mejor prospecto general.

No obstante, el talento del lanzador ya enfrentaba retos importantes: en agosto pasado se sometió a una cirugía Tommy John, y al momento de su arresto se encontraba en pleno proceso de rehabilitación. Con una efectividad de 7.58 en sus aperturas previas entre la liga de novatos y Clase A, el futuro deportivo de Cruz ahora queda en un limbo total, alejado de los diamantes estadounidenses y sujeto a lo que pueda reconstruir profesionalmente desde México.