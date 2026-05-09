MLB: Fernando Tatis Jr con Insólito error sentencia a Padres

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Fernando Tatis Jr ha demostrado a lo largo de su carrera en ser un defensor élite en Grandes Ligas. Sin embargo, su última actuación lo dejó en ridículo por una jugada defensiva de rutina; el dominicano no pasa por su mejor momento y Padres de San Diego lo necesita en 2026.

Tatis Jr protagonizó una de las jugadas más desafortunadas de la temporada. Com bases llenas, JJ Wetherholt conectó un sencillo al jardín izquierdo que el dominicano no logró fildear por quitarle la vista a la pelota; de ese error garrafal Cardenales de San Luis anotó cuatro carreras.

Padres de San Diego necesita al dominicano fino en ambas facetas, pero al realidad es que su comienzo ha sido lamentable. No tiene ningún jonrón en lo que va de temporada y ahora cometió un error que deja en evidencia su mal estado de forma en este inicio del 2026.

Fernando Tatis Jr: muy lejos de lo proyectado en 2026

Fernando Tatis Jr tenía una proyección interesante para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Con Padres de San Diego proyectaba (según Baseball-Reference): .269 PRO, .350 OBP, .455 SLG y .805 OPS. No eran malos números, pero lo peor es que ni eso está alcanzando.

Proyección de Tatis Jr en 2026:

- 521 turnos, 88 anotadas, 140 hits, 26 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 67 impulsadas, 22 bases robadas, 60 boletos, 118 ponches, .269 promedio, .350 OBP, .455 SLG, .805 OPS

Números de Tatis Jr en 2026:

- 137 turnos, 14 anotadas, 34 hits, 5 dobles, 1 triple, 0 jonrones, 13 impulsadas, 15 boletos, 38 ponches, 9 bases robadas, .248 PRO, .318 OBP, .299 SLG, .617 OPS

Fernando Tatis Jr: un bajón complicado

El rendimiento de Fernando Tatis Jr ha entrado en una espiral negativa que preocupa a los analistas de MLB. Este error garrafal es solo el último episodio de una serie de desatenciones impropias de su categoría. La estrella dominicana parece haber perdido la seguridad habitual.

Uno de los factores que más ha afectado al pelotero es su ofensiva, pero además, la idea de cambiarlo de posición entre el RF y la segunda base, también puede complicar el estado de forma del dominicano. Padres de San Diego sufre la situación de su máxima estrella.