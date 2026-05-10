Sin rastro en Chicago: Luisangel Acuña perdió continuidad por sus bajos números

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Luisangel Acuña cambió de aires para esta temporada 2026 y se mudó de Nueva York, una de las ciudades más exigentes del beisbol; a Chicago, la tierra de las oportunidades en la MLB. Pero si bien todo comenzó con mucho protagonismo, ahora las cosas han decaído enormemente para él.

Y es que el venezolano ha perdido mucho terreno dentro de las Medias Blancas de Chicago, pasando de ser una pieza fija del lineup a un suplente de poco brillo, esto al menos en lo que va del mes de mayo. El motivo de tal situación podría deberse a la bajísima producción con el madero.

Unos números deficientes de Luisangel

Como muchos recordarán, Luisangel Acuña arrancó la zafra como el utility del equipo, jugando entre el campocorto, la segunda base y el jardín central. Esa versatilidad le abrió un espacio enorme en la alineación del manager Will Venable, pero la confianza comenzó a disiparse tras la inexistente respuesta ofensiva.

En el mes de abril participó en 21 compromisos, y a lo largo de ese periodo de tiempo apenas disparó 11 indiscutibles en 60 turnos para .183 de promedio, con tres impulsadas y cuatro anotadas. De hecho, la sequía se nota mucho más cuando nos fijamos que en nueve de esos encuentros fue que pudo conectar al menos un hit.

A partir de mayo las cosas tomaron un nuevo rumbo para el venezolano, que vio cómo algunos de sus compañeros, como Tristan Peters, Chase Meidroth y Colson Montgomery, comenzaron ser más productivos y determinantes al momento de pararse en el plato.

Detalles como esos le han pasado factura a un Luisangel Acuña que ahora luce como una pieza de recambio y para momentos defensivos, un rol que justamente ejerció el año pasado con los Mets de Nueva York. Al final, todo será cuestión de tiempo para ver si este pequeño slump que vive servirá para retomar su mejor versión ofensiva.

Números de Luisangel Acuña en la temporada 2026 de la MLB