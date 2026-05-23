MLB: Luis Arráez se acerca cada vez más al liderato de bateo de la Liga Nacional

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Ya no hay ningún tipo de dudas: la mejor versión ofensiva de Luis Arráez ha regresado. El oriundo de San Felipe vivió otra buena jornada este viernes 22 de mayo, al conectar par de imparables ante los Medias Blancas de Chicago, con una carrera impulsada, para mejorar todavía más sus números en lo que va de campaña.

Gracias a esta buena actuación, el segunda base de los Gigantes de San Francisco subió su promedio a .321 hasta los momentos, por lo que podemos decir de manera oficial que es un candidato serio para pelear por el título de bateo del "Viejo Circuito", ya que en este momento está entre los cuatro mejores bateadores de la Liga Nacional.

Luis Arráez entre los mejores

Con su gran jornada ofensiva ante los Medias Blancas de Chicago, Luis Arráez mejoró su average a .321, para ser el quinto mejor de las Grandes Ligas y el cuarto en la Liga Nacional, siendo esta la mejor ubicación que ha tenido hasta los momentos en esta intensa y todavía joven batalla por ser el campeón bate.

Antes de la jornada que se disputará el sábado 23 de mayo, el venezolano es superado solamente por Nick Gonzales (.323), Brandon Marsh (.325) y Otto López (.340) en lo que a la Liga Nacional se refiere, y ya logró dejar atrás a Ildemaro Vargas (.318) y Troy Johnston (.316).

Por supuesto, al estar todavía en el segundo mes completo de temporada, los promedios de bateo siguen siendo bastante volátiles, por lo que una buena o mala jornada puede cambiar todo. Pero, de momento, la realidad nos indica que Luis Arráez nuevamente tiene todo para pelear por un título de bateo.