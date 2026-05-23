MLB: Un estelar lanzador criollo hace de traductor para este prospecto venezolano

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El viernes 22 de mayo quedará marcado para siempre en la memoria del prospecto venezolano Gabriel González. A sus 22 años de edad, el outfielder criollo hizo su debut en el beisbol de las Grandes Ligas, con el uniforme de los Mellizos de Minnesota, y en uno de los estadios más icónicos del mundo, como lo es Fenway Park.

Como quinto bate y jardinero izquierdo, el venezolano se estrenó en el mejor beisbol del mundo de gran manera. Se fue de 2-1 con el madero, con un sencillo, par de boletos y una carrera anotada, siendo parte importante del triunfo conseguido por los suyos, por pizarra de 8-6, en lo que fue un duelo de batazos.

Luego del encuentro, Gabriel González por supuesto atendió a los medios de comunicación, quienes le brindaron merecidamente su atención por el momento especial que vivió. Además, el criollo tuvo un traductor sumamente especial y bien conocido para la fanaticada de nuestro país: su compañero y compatriota Pablo López.

Gabriel González y una especial ayuda

Luego de vivir el momento más especial de su carrera al debutar en las Grandes Ligas, Gabriel González atendió a los medios de comunicación, con la ayuda de Pablo López, quien fue su traductor. "Estoy muy feliz y emocionado. Estoy muy contento por la victoria, por haber conseguido mi primer hit", fue lo primero que dijo.

Además, González no escondió su emoción por haber coincidido con un ídolo de su juventud, como lo es Willson Contreras. "He estado soñando con esto desde niño. Recibir la pelota de Contreras, ese es el jugador al que he admirado desde pequeño en Venezuela. Fue un momento muy especial para mí", comentó.

Finalmente, Gabriel González añadió que su debut fue todavía más especial por haber sido en Fenway Park. "Es increíble. Mucha gente me había hablado de lo especial que es Fenway. Lo vi en películas. Vi muchos partidos por televisión. Este es un lugar donde jugaron Manny Ramírez y David Ortiz, así que es realmente especial", concluyó.