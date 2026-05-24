Platano Power: Elly de la Cruz castiga a San Luis con un sólido estacazo

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El campocorto estrella de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, volvió a demostrar por qué es uno de los peloteros más electrizantes del negocio. Este sábado, el dominicano conectó su duodécimo cuadrangular de la campaña 2026, castigando el pitcheo de los Cardenales de San Luis ante su público en el Great American Ball Park.

El momento del impacto

La paridad se rompió en la baja del quinto episodio, cuando el conjunto visitante dominaba el encuentro por una carrera. Con un out en la pizarra y corredores en las esquinas, el relevista derecho Kyle Leahy cometió el pecado de dejar una recta de 94 millas por hora colgada en la zona de poder del quisqueyano.

De la Cruz descifró el envío de inmediato y desató un sólido swing que mandó la pelota a lo profundo del jardín izquierdo-central. De acuerdo con las mediciones oficiales de la MLB, el estacazo registró una velocidad de salida de 106.7 millas por hora y proyectó un recorrido de 387 pies de distancia.

Evolución y números de calibre All-Star

A sus 24 años, el nativo de Sabana Grande de Boyá está viviendo su cuarta zafra en las Mayores. Su evolución en el plato es notable, exhibiendo una destacada línea ofensiva de .288/.355/.529 en este tramo de la temporada, respaldada por 60 imparables, 37 carreras anotadas y 35 remolcadas en 208 turnos oficiales.

Aunque el espigado torpedero aún debe trabajar en su cuota de ponches —acumula 65 en la campaña—, su capacidad para impactar el juego es innegable. Con este último bambinazo, De la Cruz eleva sus registros vitalicios a 477 indiscutibles, 72 jonrones y 241 impulsadas, ratificando su estatus como la piedra angular del proyecto de Ohio.