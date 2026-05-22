MLB: Eugenio Suárez es activado por los Rojos tras un mes inactivo

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Los Rojos de Cincinnati activaron al tercera base Eugenio Suárez de la lista de lesionados de 10 días. El jugador superó una distensión en el oblicuo izquierdo que lo mantuvo fuera del terreno durante 25 juegos, equivalente a un mes exacto de competencia.

El encuentro del viernes fue suspendido por lluvia, lo que pospuso su retorno a la alineación titular por al menos un día. Previo a su activación, Suárez disputó dos encuentros de rehabilitación, en los que registró un hit en siete turnos al bate, incluyendo un doble.

Ingreso de Ke'Bryan Hayes a la lista de lesionados

Como movimiento correspondiente a la activación, la organización colocó a Ke'Bryan Hayes en la lista de lesionados a causa de un abultamiento discal lumbar.

La ausencia de Hayes propicia que Suárez reciba mayor tiempo de juego en la tercera base respecto a la etapa inicial de la temporada. Sal Stewart mantendrá aperturas ocasionales en dicha posición.

El mánager de los Rojos, Terry Francona, indicó el viernes que la reincorporación de Suárez al rol de titular diario se ejecutará de forma gradual. Según el reporte de Charlie Goldsmith para Fox 19 Now Cincinnati, el cuerpo técnico tiene el objetivo de evitar el desgaste físico excesivo del jugador en su retorno.