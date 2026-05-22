MLB: ¿Cristopher Sánchez puede llegar al alta de ponches ante Cleveland?

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Los Philadelphia Phillies volverán a confiar en su brazo principal en lo que va de la temporada este viernes 22 de mayo. Cristopher Sánchez subirá al montículo para enfrentar a los Guardianes de Cleveland en un duelo que genera expectativa, especialmente por la capacidad del dominicano para dominar a los bateadores y lo que reafirmaría que es de los mejores en la actualidad.

Aunque en su apertura más reciente apenas consiguió dos ponches, las estadísticas generales del lanzador zurdo reflejan una campaña sumamente sólida. Sánchez ha demostrado regularidad, agresividad en la zona de strike y un repertorio que le ha permitido convertirse en una pieza importante dentro de la rotación de Philadelphia.

Cristopher Sánchez - MLB

El serpentinero dominicano de 29 años acumula números llamativos en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. En sus primeras 10 presentaciones del año, ya suma un total de 80 ponches, una cifra que confirma el gran momento que atraviesa sobre el montículo.

La distribución de sus actuaciones demuestra además que su capacidad para retirar bateadores por la vía rápida ha sido constante durante toda la campaña. Sus registros de ponches en cada salida fueron de 10, 7, 6, 8, 8, 4, 7, 10, 7 y 13, respectivamente.

De cara al encuentro frente a Cleveland, muchos analistas consideran que superar la línea de seis ponches luce como una opción bastante probable. Los Guardianes han tenido dificultades ante lanzadores con buena localización y cambios de velocidad efectivos, dos aspectos que precisamente forman parte de las principales fortalezas del dominicano.

Finalmente, la expectativa alrededor de su actuación sigue creciendo entre aficionados y expertos de la Gran Carpa, quienes ven en Cristopher Sánchez a uno de los lanzadores con altas posibilidades de ganar el Cy Young en la Liga Nacional.