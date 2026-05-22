MLB: Figura de Caribes de Anzoátegui es llamado a Grandes Ligas por Minnesota

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Después de estrenarse con Caribes de Anzoátegui en la pasada temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Gabriel González tendrá la oportunidad de tomarse su primer café en las Grandes Ligas tras ser subido por Minnesota Twins, este viernes 22 de mayo.

Considerado como el séptimo mejor prospecto de la organización en la vigente campaña de Las Mayores, el jardinero de 22 años llega al equipo grande en un gran momento ofensivo, luego de destacarse con Triple-A St. Paul y demostrar que está listo para asumir un nuevo reto en su carrera profesional.

González atraviesa una racha encendida en las ligas menores, bateando 11 imparables en sus últimos 21 turnos durante los pasados seis encuentros. Su producción ofensiva y consistencia con el madero convencieron a la organización de darle la oportunidad de estrenarse en MLB, donde buscará aportar profundidad y energía al lineup de Minnesota en esta etapa de la temporada.

Gabriel González es el tercer Caribe en debutar en MLB 2026

El nativo de Carúpano llega a la Gran Carpa después de cinco años de trayectoria en las ligas menores, donde mantiene números de por vida de .293, 60 jonrones, .278 remolcadas, 551 hits, 300 anotaciones, .366 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .686 en 44 encuentros. Se une a Jedixson Páez y José Fernández como peloteros que pertenecen a Caribes de Anzoátegui en estrenarse en la presente temporada de las Grandes Ligas.

Precisamente, el patrullero dejó buenas sensaciones en la pelota criolla antes de dar el salto a MLB, donde coleccionó registros sobresalientes con .318 de average, 14 hits, tres anotadas, 14 imparables y un OPS de .716 en 12 compromisos con la "Tribu Oriental".

Cabe destacar que, el venezolano ya formaba parte del roster de 40 jugadores después de que Minnesota seleccionara su contrato en noviembre pasado para protegerlo de ser elegido en el Draft de la Regla 5.