MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a encender las alarmas en Atlanta con nueva lesión

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Ronald Acuña Jr. no logra alejarse del fantasma de las lesiones y sus molestias comienzan a afectar su participación en la presente temporada de las Grandes Ligas. El pelotero venezolano sufrió un pequeño contratiempo apenas tres días después de salir de la lista de lesionados.

El jardinero venezolano abandonó la victoria de Atlanta 9-3 sobre los Marlins tras la quinta entrada debido a molestias en el pulgar izquierdo, situación que encendió las alarmas dentro del club. Sin embargo, el dirigente Walt Weiss explicó que se trató de una medida preventiva y confirmó que las radiografías dieron negativas, diagnosticando únicamente una contusión ósea.

A pesar del susto, Acuña dejó claro que su intención es mantenerse activo y seguir ayudando al equipo. El estelar pelotero aseguró que quiere estar en la alineación del viernes frente a los Nacionales y mostró confianza en poder continuar jugando sin mayores problemas. “Jugaré como sea”, expresó el venezolano, reflejando la competitividad y determinación que lo caracterizan dentro del terreno.

Ronald Acuña Jr. jugará este viernes con Bravos

Según explicó Weiss, el propio Acuña Jr. no tiene certeza exacta de cuándo ocurrió la molestia, aunque existe la posibilidad de que se produjera durante uno de sus turnos al bate en el inicio del quinto inning. Desde el dugout y el cuerpo técnico se mantuvieron atentos a cada movimiento del jugador para evitar que la situación empeorara, especialmente tomando en cuenta su reciente regreso tras lesión.

Me siento bien (pero) esta es la primera vez que me pasa algo así. Le pregunté a los preparadores físicos y ni siquiera sé cómo, pero siento que mi dedo está un poco rígido", declaró Acuña Jr. sobre su molestias.

Antes de iniciar la parte baja de la quinta entrada, las cámaras mostraron al patrullero conversando con los trainers mientras señalaba su mano izquierda y flexionaba constantemente el pulgar afectado. Aunque inicialmente permaneció en el terreno defendiendo el jardín derecho, finalmente fue sustituido por Eli White al cierre de ese episodio. Ahora, los Bravos seguirán evaluando día a día el estado físico de su principal figura ofensiva.