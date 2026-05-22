MLB: Luis Severino recupera su versión más dominante en 2026

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Luis Severino es el as de rotación de Atléticos en Grandes Ligas. El dominicano se ha comportado a la altura de su rol, pero, esta campaña el equipo no esta produciendo ofensivamente. A pesar de eso, el lanzador ha recuperado su mejor versión en la temporada 2026.

Severino en la victoria 3-2 de Atléticos contra Angels de Los Ángeles registró: 7.0 entradas, 3 hits, 2 carreras limpias, 1 jonrón, 10 ponches. Con esos diez abanicados, logró igualar una marca importante en su carrera que no alcanzaba desde la temporada 2024 con Mets.

Luis de hecho, logró su juego #14 de 10+ ponches en su carrera. Siendo una de los hitos más importantes en Las Mayores. El dominicano a pesar de no tener el respaldo ofensivo, ha logrado afianzar su dominio en tres de cuatro aperturas del mes de mayo; sin victorias por ahora.

Atléticos no logran afianzar el juego de sus figuras en 2026

Atléticos mantiene un balance de 26-24 en lo que va del 2026 en Grandes Ligas. Si bien dicha marca se traduce en un saldo positivo, la realidad competitiva sobre el terreno; está muy alejado de corresponder al notable potencial de sus principales peloteros en la liga.

El principal dilema del conjunto radica en la marcada intermitencia de una ofensiva que no consigue actuaciones de alto calibre. Esta falta de consistencia impide capitalizar el talento de sus mejores peloteros, diluyendo las opciones de establecer rachas ganadoras en MLB.

A este panorama se suma un cuerpo de lanzadores que no logran sostener los compromisos. Aunque el registro actual luce bien en este 2026, la falta de profundidad monticular reduce drásticamente las posibilidades reales de pelear por la división o la postemporada.

Números de Luis Severino con Atléticos en 2026

Luis Severino está en un buen estado de forma durante el mes de mayo, a pesar de no haber ganado, ha recibido poco daño. Sin embargo, el verdadero problema en estos momentos es el poco apoyo ofensivo que ha tenido Atléticos para sus lanzadores durante la temporada.

Números de Severino en 2026:

- 11 juegos, 11 aperturas, 2-5, 4.23 ERA, 61.2 entradas, 58 hits, 29 carreras limpias, 8 jonrones, 31 boletos, 64 ponches, 1.44 WHIP