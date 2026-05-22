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MLB: Ronald Acuña Jr. preocupa a Atlanta tras otra salida repentina por dolor

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 09:12 pm

Esta vez el grandeliga venezolano se quejó por un inconveniente en su dedo pulgar izquierdo

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Tan solo tres días después de regresar de la lista de lesionados, Ronald Acuña Jr. volvió a preocupar a toda la organización de los Bravos de Atlanta por un inconveniente físico. Pero, afortunadamente para ambas partes, todo parece indicar que no pasará más allá de un simple susto.

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Una salida preventiva para Acuña

Y es que el de La Sabana se encontraba inspirado en la noche de este jueves luego de conectar par de imparables en tres turnos, con dos carreras impulsadas y una anotada. De hecho, vale resaltar que ese primer incogible fue un magnífico infield hit en el que sacó a relucir toda su velocidad.

Sin embargo, previo al inicio del quinto episodio se vio a Ronald Acuña Jr. hablando con preparadores físicos mientras señalaba hacia su mano izquierda, flexionando y examinando su pulgar antes de ingresar al terreno de juego.

Al final, el staff técnico optó por reemplazarlo como medida preventiva y, posteriormente, informaron por medio de sus redes sociales que el motivo de la salida del venezolano se debió a un dolor en el pulgar izquierdo.

Cabe mencionar que, tras esta presentación, el de La Sabana cuenta con 26 compromisos seguidos embasándose.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB

  • 37 juegos
  • 138 turnos al bate
  • 36 hits
  • 9 dobles
  • 1 triple
  • 2 jonrones
  • 11 carreras impulsadas
  • 22 carreras anotadas
  • 7 bases robadas
  • .261 AVG
  • .370 OBP
  • .384 SLG
  • .754 OPS

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