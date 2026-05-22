MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a demostrar que el beisbol se juega con pasión e intensidad

Suscríbete a nuestros canales

Al fanático del beisbol le encanta ver que los peloteros jueguen con entrega, determinación y mucha intensidad, ya que al final se trata de un deporte de total entretenimiento. Esos detalles los sabe a la perfección Ronald Acuña Jr., que sin importar el día o el mes siempre le inyecta esa pasión a sus turnos.

Su ejemplo más reciente sucedió en la noche de este jueves, cuando visitó una vez más el LoanDepot Park, escenario que alberga la serie entre Marlins de Miami y Bravos de Atlanta.

Allí, en su primera aparición en el plato, el de La Sabana bateó un rodado hacia los lados del campocorto que parecía de rutina, pero que tras la complejidad de la conexión más su magnífica velocidad terminó convirtiéndose en un infield hit.

Acuña, un espectáculo en las bases

Justamente, en el compromiso del pasado miércoles Ronald Acuña Jr. dejó otra jugada para la galería. En esa ocasión corrió desde la inicial hasta la antesala luego de un sencillo de Michael Harris II, demostrando de esa manera que su velocidad y agilidad no se vieron afectadas tras su paso por la lista de lesionados.