MLB: Eduardo Rodríguez tiró una joya ante Colorado

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El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez reafirmó su posición como el líder de la rotación de los Cascabeles de Arizona tras una destacada actuación frente a los Rockies de Colorado. En su más reciente apertura, Rodríguez completó siete entradas de labor monticular en las que permitió únicamente cuatro imparables y ninguna carrera. Su control fue evidente al otorgar solo una base por bolas y recetar cuatro ponches.

La estrategia de Rodríguez sobre el montículo difiere de la tendencia actual de buscar un alto volumen de ponches. Su éxito se basa en limitar el contacto fuerte y generar rodados, una táctica que ejecutó a la perfección para neutralizar a la ofensiva de Colorado y asegurar los outs necesarios.

Dominio absoluto en mayo

Los números de Rodríguez en el transcurso de mayo respaldan su estatus como el as de los Cascabeles. A lo largo de este mes, ha acumulado 27.2 entradas lanzadas, permitiendo tan solo cuatro carreras limpias. Esto se traduce en una efectividad mensual de 1.30.

Además, mantiene un WHIP de 0.94. En este lapso, ha registrado 21 ponches frente a solo siete pasaportes concedidos, demostrando un dominio constante sobre la zona de strike. A nivel de temporada, su efectividad general ha descendido a 2.24, la novena mejor marca en toda la Liga Nacional.

A pesar de haber salido del juego ganando, el relevo no pudo mantener la ventaja que era de apenas una carrera. Lo que impidió que el zurdo se colocara más cerca de los 100 triunfos en las Grandes Ligas.