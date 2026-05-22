MLB: Así se jugará la jornada de este viernes 22 de mayo

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Para este viernes 22 de mayo están pautados otros 15 juegos en la MLB, los cuales prometen extender las emociones de una semana llena de mucha acción.

Vale mencionar que la serie entre Rockies de Colorado y D-backs de Arizona será la única que se repetirá en esta jornada, ya que justamente ambos equipos tuvieron su primer careo en la noche del jueves.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Jornada del 22 de mayo en la MLB