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MLB: Así se jugará la jornada de este viernes 22 de mayo

Las emociones de la temporada 2026 de la MLB no se detendrán para este viernes

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 11:14 pm
MLB: Así se jugará la jornada de este viernes 22 de mayo
Foto: MLB
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Para este viernes 22 de mayo están pautados otros 15 juegos en la MLB, los cuales prometen extender las emociones de una semana llena de mucha acción.

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Vale mencionar que la serie entre Rockies de Colorado y D-backs de Arizona será la única que se repetirá en esta jornada, ya que justamente ambos equipos tuvieron su primer careo en la noche del jueves.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Jornada del 22 de mayo en la MLB

  • Astros de Houston vs Cachorros de Chicago | 2:20 pm
  • Cardenales de San Luis vs Rojos de Cincinnati | 6:40 pm
  • Guardianes de Cleveland vs Phillies de Filadelfia | 6:40 pm
  • Rays de Tampa Bay vs Yankees de Nueva York | 7:05 pm
  • Piratas de Pittsburgh vs Azulejos de Toronto vs | 7:07 pm
  • Mellizos de Minnesota vs Medias Rojas de Boston | 7:10 pm
  • Mets de Nueva York vs Marlins de Miami | 7:10 pm
  • Tigres de Detroit vs Orioles de Baltimore | 7:15 pm
  • Nacionales de Washington vs Bravos de Atlanta | 7:15 pm
  • Marineros de Seattle vs Reales de Kansas City | 7:40 pm
  • Dodgers de Los Ángeles vs Cerveceros de Milwaukee vs | 7:40 pm
  • Rangers de Texas vs Angelinos de Los Ángeles | 9:38 pm
  • Atléticos vs Padres de San Diego | 9:40 pm
  • Rockies de Colorado vs D-backs de Arizona | 9:40 pm
  • Medias Blancas de Chicago vs Gigantes de San Francisco | 10:15 pm

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