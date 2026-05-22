MLB: Juan Soto hace historia entre dominicanos

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Juan Soto continúa consolidando su trayectoria en las Grandes Ligas. Con su reciente base robada, el pelotero se convirtió en el primer jugador nacido en la República Dominicana en alcanzar la cifra de 250 cuadrangulares y 100 bases robadas antes de cumplir los 28 años de edad.

Este logro coloca al quisqueyano en un selecto grupo histórico, siendo apenas el sexto pelotero en toda la historia de las Mayores que logra registrar estos números antes de dicha edad.

Superando a las leyendas de Cooperstown

El robo número 100 en la carrera de Soto llegó en su juego número 1131 en las Grandes Ligas. Con este encuentro, el dominicano se convirtió en el jugador que menos encuentros ha necesitado en la historia de la MLB para acumular un mínimo de 100 bases robadas, 200 jonrones y 900 bases por bolas.

La marca anterior estaba en manos del miembro del Salón de la Fama, Mickey Mantle, quien requirió de 1257 juegos para alcanzar una hoja de ruta similar. La diferencia de 126 choques menos que el legendario jardinero de los Yankees de Nueva York subraya la precocidad y la eficiencia del bateador dominicano.