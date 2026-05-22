MLB: El día que Shohei Ohtani estuvo cerca de vestir el uniforme de los Rays

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Durante la fecha límite de cambios de 2023, el mundo del béisbol estuvo a punto de presenciar uno de los movimientos más impactantes en la historia de las Grandes Ligas. Según información reportada por Ken Rosenthal de The Athletic, Los Angeles Angels y los Tampa Bay Rays entablaron conversaciones avanzadas para concretar un traspaso que habría llevado a la superestrella Shohei Ohtani al conjunto de Florida.

La propuesta sobre la mesa era de gran magnitud. Los Rays, conocidos por su capacidad para desarrollar talento joven, estaban dispuestos a desprenderse de sus activos más valiosos para asegurar los servicios del fenómeno japonés.

La apuesta de Tampa Bay

El paquete de compensación que los Angels habrían recibido a cambio de Ohtani incluía a dos de las joyas más brillantes del sistema de granjas de Tampa Bay en aquel momento: el tercera base Junior Caminero y el campocorto Carson Williams. Además, diversas fuentes indicaron que los Rays estaban abiertos a incluir piezas adicionales para cerrar el trato, viendo en Ohtani una pieza determinante para una postemporada, funcionando bajo un esquema de "alquiler" temporal ante la inminente llegada de la agencia libre del jugador.

Sin embargo, a pesar de la viabilidad técnica del cambio, la decisión final recayó en el propietario de los Angels, Arte Moreno. Moreno optó por no autorizar la operación, reteniendo a Ohtani hasta el final de la campaña 2023. Meses después, el estelar jugador se convertiría en el agente libre más cotizado del mercado, fichando eventualmente con Los Angeles Dodgers.

El destino de los protagonistas

La negativa de los Angels terminó definiendo trayectorias contrastantes para todos los involucrados. Por un lado, Ohtani ha elevado su leyenda a niveles insospechados: a sus 31 años, no solo ha consolidado su dominio en la Liga Nacional con dos premios MVP, sino que ha conquistado el éxito absoluto al ganar dos Series Mundiales consecutivas con su nuevo equipo, los Dodgers.

Por otro lado, la pieza central que Tampa Bay estuvo a punto de ceder, Junior Caminero, ha cumplido con todas las expectativas. A sus 22 años, el antesalista se ha consolidado como un referente de la posición, destacando en la temporada 2025 al conectar 45 cuadrangulares y asegurar su primera invitación al Juego de Estrellas, demostrando por qué era considerado uno de los prospectos más codiciados de las ligas mayores.