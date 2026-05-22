MLB: Jugador de Leones será ascendido a las Grandes Ligas

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Los Gigantes de San Francisco habrían tomado la decisión de ascender a Víctor Bericoto a las Grandes Ligas. El jugador fue retirado de la alineación oficial de los River Cats de Sacramento este jueves, donde figuraba inicialmente como bateador designado. La información fue adelantada por una fuente extraoficial en Sacramento según Manolo Hernández y el anuncio formal de la franquicia está programado para el viernes.

Números de Víctor Bericoto en Triple-A durante 2026

Bericoto registra una línea ofensiva de .299/.355/.449 con los River Cats en la presente temporada. Acumula seis cuadrangulares, 30 carreras impulsadas y un OPS de .804. Recientemente registró un juego de dos jonrones.

Los datos oficiales del equipo de Sacramento indican que Bericoto conectó un cuadrangular de 459 pies este año. Esta es la distancia más larga registrada por un jugador de los River Cats en lo que va de 2026.

Explosión en la primavera

El rendimiento actual mantiene la línea de su temporada anterior en ligas menores, donde bateó para .271/.343/.448 con 15 jonrones y 65 carreras impulsadas a través de múltiples niveles.

Durante los entrenamientos primaverales de este año, Bericoto registró un promedio de bateo de .419, un porcentaje de embasarse de .422 y un slugging de .698, sumando tres jonrones y 14 carreras impulsadas. Este desempeño le valió el Premio Barney Nugent, un reconocimiento otorgado al jugador joven de los Gigantes con el rendimiento más destacado de la pretemporada.

Actualmente, Bericoto no figura en el roster de 40 jugadores protegidos de la organización. Para hacer efectiva su incorporación al equipo grande, los Gigantes de San Francisco están obligados a realizar un movimiento correspondiente.

La designación o salida de Will Brennan es el movimiento más lógico para abrir un espacio en la nómina. Mantener de forma simultánea a Brennan y a Drew Gilbert resulta redundante para la configuración actual del roster del equipo.