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MLB: Estos fueron los resultados de la jornada del jueves 21 de mayo

Solo siete compromisos se desarrollaron durante esta fecha

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 12:35 am
MLB: Estos fueron los resultados de la jornada del jueves 21 de mayo
Foto: MLB
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Las emociones de la temporada 2026 de la MLB no se detienen. Para este jueves 21 de mayo el calendario pautó apenas siete compromisos, los cuales tuvieron grandes batazos y fenomenales jugadas defensivas.

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En cuanto al protagonismo venezolano, Ronald Acuña Jr. remolcó par de carreras, Brayan Rocchio bateó de 3-3 con una anotada, Luis Torrens también colaboró con una anotada, mientras que Eduardo Rodríguez protagonizó otra salida de calidad.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Resultados del jueves 21 de mayo en la MLB

  • Guardianes de Cleveland 3 - 1 Tigres de Detroit
  • Piratas de Pittsburgh 6 - 2 Cardenales de San Luis
  • Mets de Nueva York 2 - 1 Nacionales de Washington
  • Bravos de Atlanta 9 - 3 Marlins de Miami
  • Azulejos de Toronto 2 - 0 Yankees de Nueva York
  • Rockies de Colorado 1 - 2 D-backs de Arizona
  • Atléticos 3 - 2 Angelinos de Los Ángeles

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