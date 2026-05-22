MLB: Estos fueron los resultados de la jornada del jueves 21 de mayo

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Las emociones de la temporada 2026 de la MLB no se detienen. Para este jueves 21 de mayo el calendario pautó apenas siete compromisos, los cuales tuvieron grandes batazos y fenomenales jugadas defensivas.

En cuanto al protagonismo venezolano, Ronald Acuña Jr. remolcó par de carreras, Brayan Rocchio bateó de 3-3 con una anotada, Luis Torrens también colaboró con una anotada, mientras que Eduardo Rodríguez protagonizó otra salida de calidad.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Resultados del jueves 21 de mayo en la MLB