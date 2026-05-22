LVBP: Leones del Caracas reestructura su staff técnico y despide a cinco figuras

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La directiva de Leones del Caracas comenzó de forma oficial los movimientos en su estructura deportiva para la venidera campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Mediante un comunicado institucional, la organización anunció la desincorporación de cinco miembros de su personal técnico y de apoyo, abriendo paso a las modificaciones en el dugout.

Alexander González, Lino Urdaneta, Kevin Nieves, Juan Muñoz y José Flores son los nombres de los profesionales que finalizan sus funciones con el conjunto caraquista a partir de este momento.

Aporte de las figuras salientes

La salida de este grupo representa una modificación considerable en la dinámica interna del equipo. Algunos de los técnicos desincorporados acumulan una trayectoria de varias temporadas dentro de la organización, ejerciendo roles clave en la preparación de los peloteros y la logística diaria del juego.

Lino Urdaneta y Alexander González, vinculados históricamente a la divisa desde sus etapas como peloteros profesionales, destacan en la lista de bajas. La oficina central de los metropolitanos puntualizó que la entrega, la dedicación, la motivación y el profesionalismo de estos de estos cinco trabajadores resultaron fundamentales durante el tiempo que prestaron sus servicios.

Reconocimiento oficial de la organización caraquista

En la nota de prensa emitida por el equipo, la directiva extendió un mensaje de agradecimiento público a los profesionales cesados, destacando la huella imborrable dejada en la institución a lo largo de los años. De igual manera, manifestaron sus deseos de éxito en los nuevos proyectos que asuma cada uno en el plano laboral.

Siguiente paso de la gerencia

Este movimiento se inscribe dentro de la planificación general del equipo, que previamente confirmó la designación de Lipso Nava como manager. Los puestos que quedan vacantes en el staff técnico serán cubiertos por nuevas firmas que la gerencia anunciará de forma progresiva en los próximos días.