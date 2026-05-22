LVBP: Oswaldo Guillén habría sido contactado por las Águilas del Zulia para asumir como manager

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La noticia más destacada de este jueves en la LVBP tuvo que ver con la no continuidad de Oswaldo Guillén como manager de los Tigres de Aragua, a quienes dirigió a lo largo de una temporada 2025-2026 en la que quedaron a las puertas de clasificar vía comodín al Round Robin.

¿Ozzie con destino al Zulia?

Luego de la publicación de Ozzie en la que se despidió de la fanaticada maracayera, así como el posterior comunicado del conjunto bengalí, los rumores sobre el posible nuevo destino del estratega comenzaron a surgir.

Justamente, de acuerdo con información del usuario de X @JuanJose1988L, y que a su vez fue confirmada por el periodista Jesús Ponte, las Águilas del Zulia habrían tenido acercamientos con Oswaldo Guillén para un posible acuerdo de cara a la venidera zafra de la pelota venezolana.

Sin embargo, el también periodista Miguel Ángel Fuenmayor añadió que al entorno de Ozzie no le "gustó mucho la idea de irse a Maracaibo, al menos este año". Por ende, las probabilidades de que dirija en la LVBP para la campaña 2026-2027 son muy bajas.