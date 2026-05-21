LVBP: El staff de Tigres de Aragua tendría varios movimientos según rumores

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Las organizaciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional comienzan a preparar sus equipos de cara a la temporada 2026-2027 y una de las primeras que comenzó a activarse fue la de Tigres de Aragua, quienes aparentemente tendrán una reestructuración en su cuerpo técnico.

Días después de realizar su primer cambio de la off season con Bravos de Margarita, donde recibieron al derecho Luis Pacheco a cambio de Cristian Alvarado, todo parece indicar que Víctor Zambrano inició unos movimientos en su staff.

¿Tigres de Aragua cambia la estructura de su coaches?

Los rumores giran entorno a que la novena "Bengalí" ya no contará con cuatro de sus coaches de la campaña anterior, según indicó el portal Sonó Madera.

No obstante, solamente dieron a conocer que uno de esos nombres que no continuará es Orber Moreno, quien fungía como coach de lanzadores de los maracayeros. Los otros que supuestamente no siguen en el proyecto son una incógnita.

Este fue el staff de Tigres en la 2025-2026:

Manager: Oswaldo Guillén

Coach de banca: Russell Vásquez

Coach de pitcheo: Orber Moreno

Coach de bullpen: Horacio Estrada

Coach de bateo: Héctor Giménez

Coach de catchers: Yorvit Torrealba

Coach de tercera: Víctor Oramas

Coach de primera: Luis Maza

Coach de control de calidad: Ozney Guillén.

Tigres quiere romper la sequía:

La principal misión para los Tigres de Aragua en la venidera campaña es regresar a postemporada, después de ser eliminados en la serie de comodín en el torneo anterior.

Además, buscarán romper la sequía de más de 10 zafras sin obtener títulos, la más larga para los "Bengalíes en el presente siglo.