LVBP: Oswaldo Guillén confirma salida como manager de Tigres de Aragua

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Oswaldo 'Ozzie' Guillén se despidió oficialmente de Tigres de Aragua con un emotivo mensaje dedicado a la ciudad de Maracay, a los fanáticos y a toda la organización. El dirigente confirmo su salida de los bengalíes y no será dirigente en la venidera temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El entrenador principal, quien viene de vivir su primera experiencia como mandamás de los felinos en la pasada campaña de la pelota criolla, agradeció el cariño recibido durante su etapa al frente del equipo y destacó que tanto él como su familia siempre recordarán esta experiencia de manera especial por el apoyo y la pasión de la afición tigrera.

Guillén también tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores y cuerpo técnico, resaltando el compromiso y la entrega mostrada en cada juego pese a las dificultades atravesadas durante la temporada. Aunque admitió que no lograron alcanzar la meta deseada, dejó claro que el grupo luchó hasta el final y que el vínculo construido con Maracay y los seguidores de los Tigres permanecerá como un recuerdo muy valioso en su carrera.

Tigres comunica salida de Oswaldo Guillén

Apenas el manager confirmó su desvinculación de la organización, el conjunto bengalí destacó el honor que representó contar con la experiencia y liderazgo del estratega venezolano, resaltando además su compromiso con el crecimiento y desarrollo de los jugadores en cada etapa de su gestión.

Tras una evaluación interna, la directiva decidió que Guillén no continuará para el próximo período, aunque dejó claro que las puertas de la institución siempre estarán abiertas para él. La organización también le deseó éxito en sus futuros proyectos profesionales y personales, cerrando así una etapa marcada por la experiencia y el carácter competitivo de uno de los managers más influyentes en la historia del béisbol venezolano.