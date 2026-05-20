LVBP: Lipso Nava irá por estas marcas personales con el uniforme de los Leones del Caracas

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Aunque todavía quedan varios meses para que la temporada 2026-2027 de la LVBP levante su telón, a estas alturas todo lo referente a los Leones del Caracas genera grandes expectativas y muchas emociones entre sus fanáticos. De hecho, una de las primeras cosas que seguramente celebrarán tiene que ver con una marca personal de Lipso Nava.

Victorias especiales para Nava

Como muchos saben, el estratega zuliano tiene cinco temporadas de experiencia como dirigente en la pelota venezolana, todas con las Águilas del Zulia en tres etapas distintas. Ahora, con el uniforme del conjunto melenudo alcanzará cifras que, a nivel individual, serán bastante especiales y significativas para él.

En primera instancia hay que mencionar que Lipso Nava acumula 142 triunfos en lo que a ronda regular se refiere. De ahí a que solo le tomará ocho lauros más para las 150, algo que muchos esperan que concrete en las dos primeras semanas de campeonato.

Por su parte, si englobamos sus números en todas las fases del campeonato, para esta venidera zafra llegará a los 400 partidos dirigidos (tiene 360) y, muy probablemente, a las 200 victorias (cuenta con 179).

Todo esto, por supuesto, siempre y cuando el equipo le responda de buena manera, no haya resultados sorpresivos y la directiva capitalina lo mantenga en el cargo.