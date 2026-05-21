LVBP: Así fue la etapa de Oswaldo Guillén como manager de Tigres de Aragua

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La etapa de Oswaldo Guillén al frente de los Tigres de Aragua ha llegado a su final. Luego de una temporada de altibajos al frente del equipo aragüeño, este jueves 21 de mayo tanto el manager como la organización confirmaron oficialmente la salida del histórico dirigente criollo de la franquicia.

"Ozzie" asumió las riendas de los bengalíes de cara a la pasada temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en donde tenía la misión de clasificar a la postemporada. Aunque al principio las cosas parecía ir de muy buena manera, el camino se complicó, y la estadía del manager en Maracay no fue como se esperaba.

Así le fue a Oswaldo Guillén en los Tigres de Aragua

Los Tigres de Aragua iniciaron muy bien bajo el mando de Oswaldo Guillén, ya que estuvieron como líderes del campeonato durante una buena parte del mismo. Sin embargo, luego de una segunda mitad realmente negativo, fueron relegados hasta el sexto lugar de la tabla, en donde culminaron con récord de 28 triunfos y 28 derrotas.

De esta manera, los dirigidos por "Ozzie" Guillén tuvieron que jugar la Serie de Comodín, ante los Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, con la obligación de ganar dos compromisos para meterse en el Round Robin. Si bien pudieron ganar el primero, en el segundo duelo Caribes hizo respetar la localía y se metió en la postemporada.

En general, Oswaldo Guillén dejó récord de 29 victorias y 29 derrotas en 58 compromisos disputados, por lo que a pesar de no clasificar al equipo, evitó tener récord negativo.