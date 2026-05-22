MLB: ¡Nasty! Eduardo Rodríguez entra en la conversación por el Cy Young en la Liga Nacional

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Eduardo Rodríguez se mantiene consolidado como uno de los mejores brazos que presenta Arizona Diamondbacks en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Pese a que no pudo quedarse con la victoria en la jornada de este jueves 21 de mayo, el lanzador venezolano se acreditó con otro desempeño de calidad para ayudar en la victoria de su equipo 2x1 ante Colorado Rockies desde el Chase Field.

El zurdo venezolano de los Cascabeles dominó el encuentro, permitiendo solo cuatro hits, una base por bolas y ponchando a cuatro bateadores. Tras su derrota de la semana anterior en Coors Field ante el mismo rival, Rodríguez se reivindicó con una salida de calidad, manteniendo el cero en el marcador hasta su salida.

Entre su memorable actuación contra los rocosos, destacó especialmente una jugada defensiva clave en la quinta entrada, donde fildeó un toque y lanzó a home para retirar a Ezequiel Tovar en el plato. Durante siete entradas sin permitir anotaciones en el compromiso, el de Valencia bajó notablemente su efectividad en la vigente campaña, pasando de 2.53 a 2.24 y colecciona cinco salidas de calidad, incluyendo cuatro de más siete innings, después de 10 juegos iniciados en 2026.

Eduardo Rodríguez se afianza entre los más dominante en MLB

El pelotero venezolano ha tenido un mes de mayo sobresaliente en las Grandes Ligas, consolidándose como una de las piezas más consistentes desde el montículo en la Liga Nacional. El zurdo venezolano acumula 27.2 innings lanzados durante el mes, permitiendo apenas cuatro carreras limpias para una impresionante efectividad de 1.30, además de registrar un WHIP de 0.94 que refleja el dominio que ha mostrado sobre los bateadores rivales.

Rodríguez también suma 21 ponches y solo siete boletos en ese tramo, demostrando gran control y capacidad para trabajar profundo en los encuentros. Gracias a su excelente rendimiento, el venezolano posee una efectividad global de 2.24 en la temporada, cifra que actualmente lo ubica como el noveno mejor lanzador de toda el viejo circuito en ese departamento.