MLB: Lourdes Gurriel Jr emula marca histórica de leyendas cubanas

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Lourdes Gurriel Jr es uno de los peloteros cubanos con mejor presente en Grandes Ligas. Esta temporada con Diamondbacks de Arizona ha tenido muchos altibajos; pero gracias a una brutal actuación, entró en un selecto grupo de peloteros cubanos con una marca élite.

Gurriel Jr con un cuadrangular alcanzó las 500 carreras impulsadas en su carrera en Las Mayores. El pelotero de D-backs ha estado trabajando fuerte para permanecer en la liga; se ha ganado esa confianza con un rendimiento importante igualando a leyendas cubanas.

De hecho, Lourdes se convirtió en el pelotero #21 nacido en Cuba con 500+ impulsadas en MLB. Si el jugador de 32 años tiene al menos 20 remolcadas más, podría entrar rápidamente en el top 20 de la estadística entre jugadores caribeños históricos de Grandes Ligas.

Lourdes Gurriel Jr: su valor ofensivo para D-backs en 2026

Lourdes Gurriel Jr siempre ha sido una parte importante de la ofensiva en la alineación de D-backs. Su notable capacidad para remolcar a sus compañeros en los momentos de máxima presión otorga una solvencia superlativa a la ofensiva del conjunto en las últimas temporadas.

El cubano, solo tiene 24 juegos en 2026, las lesiones lo apartaron en este primera parte de la campaña. Con eso en mente, está agarrando ritmo poco a poco para volver a ser ese jugador productivo para el equipo. La regularidad de su juego ayudará al equipo a lograr los resultados.

Números de Lourdes Gurriel Jr con D-backs en 2026

Lourdes Gurriel Jr no está pasando por su mejor estado de forma en 2026 en Grandes Ligas. Ha peleado mucho a nivel ofensivo, pero no ha logrado encontrar el ritmo para aportar al equipo de manera eficiente. En ese contexto, sus números no son positivos en lo que va de campaña.

Números de Gurriel Jr en 2026:

- 24 juegos, 91 turnos, 7 anotadas, 20 hits, 4 dobles, 1 jonrón, 9 impulsadas, 8 boletos, 19 ponches, .220 PRO, .280 OBP, .297 SLG, .577 OPS