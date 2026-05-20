MLB: Ketel Marte borra su frustrante inicio con batazo de oro

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Ketel Marte es la pieza más importante de Diamondbacks de Arizona. Cuando el dominicano no está en su mejor estado de forma, la ofensiva del equipo se apaga por momentos. Su último cuadrangular puede ser el comienzo del despertar explosivo en Grandes Ligas 2026.

Marte dio el triunfo de D-backs 5-3 contra Gigantes de San Francisco mediante un espectacular cuadrangular en la novena entrada. El estelar infielder quisqueyano desató la euforia colectiva en el terreno, sellando un triunfo crucial para la organización en este inicio de temporada.

La conexión significó un enorme alivio para el pelotero que ha tenido un arranque de campaña para el olvido. El intermedista registraba una enorme cantidad de conexiones sólidas que terminaban en outs; acumulando una profunda frustración que mermaba sus estadísticas en la liga.

Ketel sobre su situación: "Uno como persona trabaja muy fuerte y los resultados no estaban llegando. Pero uno viene aquí, confía en Dios y trata de dar lo mejor de sí". A pesar del mal momento de uno de sus líderes en el club house, Arizona ha estado desarrollando un buen año.

Ketel Marte respaldado por el manager de D-backs

Torey Lovullo manager de Diamondbacks de Arizona pese al mal inicio de Ketel Marte lo ha respaldado. Constantemente apeló a las estadísticas avanzadas del club para mostrarle que sus conexiones eran sólidas, solo era cuestión de tiempo para dar el batazo que necesitaba.

La estrecha relación entre el estratega estadounidense y el pelotero quisqueyano fortaleció la confianza colectiva en un momento crítico. Marte al respecto: "Torey y yo tenemos una gran relación, casi como padre e hijo. Hay una gran comunicación. Siempre haya confiado en mí en este momento difícil".

Lovullo por otra parte resaltó: "Él dijo: No me importa un carajo los números esperados. Quiero ganar y dar hits para ayudar al equipo a ganar. Es tan directo y sencillo cuando hablas con él, porque todo es real y va al punto. Eso es lo que lo hace grande".

Números de Ketel Marte con Diamondbacks de Arizona en 2026

Ketel Marte no ha tenido la temporada que esperaba durante 2026. En parte porque no ha logrado batear con contundencia, pero también porque el equipo no es lo suficientemente fuerte con su pitcheo para aguantar las victorias. Cuando está todo ese panorama, lo del quisqueyano se magnifica.

Números de Marte en 2026:

- 44 juegos, 176 turnos, 24 anotadas, 39 hits, 6 dobles, 2 triples, 6 jonrones, 20 impulsadas, 13 boletos, 31 ponches, .222 PRO, .274 OBP, .381 SLG, .655 OPS