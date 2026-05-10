MLB: Ketel Marte se une a selecto grupo quisqueyano en Grandes Ligas

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Ketel Marte es uno de los peloteros más productivos de Grandes Ligas. Su desempeño con Diamondbacks de Arizona es superlativo desde que jugó su primer juego. En esa línea, gracias a su regularidad logró una marca redonda en su carrera, que emula a un grupo de compatriotas en la liga.

Marte logró las 600 carreras impulsadas en su trayectoria en Las Mayores. Una hito importante en su legado en la liga, pero además de eso, emuló a otros tres quisqueyanos que lograron 600+ remolcadas como segundas bases en la historia de la MLB.

Segundas bases dominicanos con 600+ CI en MLB:

Robinson Cano: 1306 CI Plácido Polanco: 723 CI Juan Samuel: 703 CI Ketel Marte: 600 CI

La proyección del infielder lo encamina a disputar el podio histórico de la posición en las próximas campañas. Su capacidad para definir encuentros bajo presión asegura el futuro dominicano en D-backs, mientras continúa escalando peldaños hacia la inmortalidad en la liga.

Ketel Marte con duro presente en Grandes Ligas

Ketel Marte atraviesa su primer bache ofensivo de proporciones alarmantes durante el mes de mayo 2026. Con apenas tres imparables en 27 turnos oficiales, su promedio de .111 refleja una sequía que ha frenado en seco el impulso que traía desde el inicio de temporada.

Este desplome estadístico ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Arizona debido a la falta de contacto sólido en momentos apremiantes. Marte busca realizar ajustes urgentes en su mecánica de bateo para recuperar la visión de campo que lo caracteriza.

A pesar de este escenario adverso, la trayectoria del quisqueyano respalda su capacidad para revertir rachas negativas con prontitud. El equipo confía en que su madurez le permita superar este periodo crítico, retomando la consistencia necesaria para liderar el lineup.

Números de Ketel Marte con D-backs en 2026

Ketel Marte está tratando de salir de un mal inicio de temporada 2026 de Grandes Ligas. El pelotero dominicano no ha logrado afianzar su juego, pero aún tiene tiempo para recuperar su mejor versión y lograr resultados productivos.

Números de Marte en 2026:

- 36 juegos, 143 turnos, 19 anotadas, 30 hits, 4 dobles, 1 triple, 5 jonrones, 13 impulsadas, 10 boletos, 29 ponches, .210 PRO, .261 OBP, .357 SLG, .618 OPS