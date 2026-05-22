MLB: Ronald Acuña Jr. y su calvario con las lesiones en los últimos años

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Ronald Acuña Jr. vuelve a tener problemas físicos. Este jueves 21 de mayo, el criollo abandonó por precaución el juego ante los Marlins de Miami, debido a molestias en el dedo pulgar de su mano izquierda, por lo que el manager del equipo, Walt Weiss, decidió no correr ningún tipo de riesgo y prefirió resguardar al venezolano.

Afortunadamente, los Bravos anunciaron que el venezolano fue sometido a una prueba de rayos X, que arrojó resultados negativos, por lo que el diagnóstico de la "Bestia" es uno contusión en su dedo, y su estatus es día a día, por lo que incluso esta noche podría estar en acción si así lo considera oportuno el staff técnico.

Sin embargo, esta nueva molestia es una más que se suma a las que ha tenido que vivir Ronald Acuña Jr. en los últimos dos años, lo que muy seguramente ha sido relevante para que no hayamos podido ver su mejor versión en los compromisos que ha podido disputar en 2026.

Las lesiones del "Abusador"

En mayo de 2024, Ronald Acuña Jr. sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que lo obligó a parar por un año. Si bien su recuperación fue sumamente satisfactoria, e incluso logró alzarse con el premio al Regreso del Año en 2025, desde entonces las molestias físicas no han parado de golpear al venezolano.

En julio de 2025, el venezolano sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, logrando esquivar una lesión peor, por lo que solo se ausentó por un par de semanas. El jardinero pudo mantenerse sano por un buen rato, para lograr incluso ser campeón del Clásico Mundial con Venezuela, pero en 2026 ha tenido nuevamente mala suerte.

A principios de mayo, Ronald Acuña Jr. pasó a la lista de lesionados por una distensión en el isquiotibial de su pierna izquierda, por lo que no pudo jugar entre el 3 y el 18 de mayo. Este jueves 21, en su tercer juego luego de regresar, ahora ha sido su mano izquierda la que le ha jugado una mala pasada.

Eso sí, a pesar de estos golpes que han sido constantes, el jugador venezolano ha sabido responder una y otra vez, por lo que no cabe duda de que este golpe en su dedo tampoco será rival para la "Bestia".