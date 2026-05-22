MLB: Salvador Pérez persigue de cerca a los mejores receptores de la historia

Suscríbete a nuestros canales

Lo de Salvador Pérez es, sin ningún tipo de dudas, un caso muy serio de cara al Salón de la Fama de Cooperstown. El receptor venezolano ha tenido una trayectoria formidable con los Reales de Kansas City, al destacar en todas las facetas del juego, especialmente con el madero, en donde está a la altura de los mejores.

Este miércoles 20 de mayo, el careta criollo conectó un jonrón ante los Medias Rojas de Boston, para llegar a 311 de por vida, e igualar al boricua Iván Rodríguez como los catchers latinos con más batazos de vuelta completa en toda la historia de las Grandes Ligas, lo que habla del legado que va construyendo "Salvy".

Además, si revisamos el listado de los receptores con más cuadrangulares en toda la historia de Las Mayores, nos podremos dar cuenta de que Salvador Pérez está muy cerca de la absoluta élite, e incluso puede soñar con entrar en el top 5 durante este mismo 2026.

Salvador Pérez cerca de los mejores

Y es que, además de igualar a Iván Rodríguez como el catcher latino con más vuelacercas en la historia de la Gran Carpa, Salvador Pérez también subió al séptimo lugar histórico entre jugadores de esa posición en el mejor beisbol del mundo, por lo que son solo seis los toleteros que lo superan.

Además, el oriundo de Valencia está a tan solo 13 estacazos de igualar a Lance Parrish y Gary Carter, quienes comparten el quinto lugar con 324, lo que significa que el venezolano podría entrar entre los cinco mejores durante esta misma campaña.

Los otros que están por encima de Salvador Pérez son: Yogi Berra (358), Carlton Fisk (376), Johnny Bench (389) y Mike Piazza (427). Sin duda, nombres de élite que ayudan a demostrar que el actual capitán de Kansas City pertenece al Salón de la Fama.