El dato de Meridiano: ¿Cuáles son los 5 equipos que podrían ganar hoy en MLB?

El beisbol de las Grandes Ligas continúa. Este viernes 22 de mayo, la acción del mejor beisbol del mundo prosigue con 15 emocionantes compromisos que engalanarán la cartelera, con varios duelos divisionales interesantes, y también par de compromisos interligas, que siempre suelen ser sumamente impredecibles.
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Si bien es imposible predecir con certeza el resultado de un juego de pelota, la jornada de este 22 de mayo cuenta con varios duelos en los que algunos equipos se alzan con un importante favoritismo. Para Meridiano, estos son los cinco equipos con chances importantes de ganar el día de hoy.
5 ganadores para el 22 de mayo
Estos equipos cuentan con buenas posibilidades de hacerse con la victoria:
- Azulejos de Toronto (-160): Con Kevin Gausman en la lomita, y en casa, deberían superar sin mayores incovenientes a los Piratas de Pittsburgh.
- Orioles de Baltimore (-135): En día de bullpen, la ofensiva debería respaldar con buenos batazos ante Jack Flaherty, quien no ha tenido un buen año
- Marineros de Seattle (-115): Logan Gilbert está llamado a hacer respetar su casa ante una ofensiva débil como la de Kansas City
- Rangers de Texas (-160): El estelar Jacob DeGrom tiene la misión de tomar por asalto el Angel Stadium
- Cascabeles de Arizona (-200): Michael Soroka se mide en casa al equipo con peor récord de la Liga Nacional, los Rockies de Colorado