Pedro Ramírez en el Big Show: El número de peloteros venezolanos en la MLB sigue creciendo

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Esta semana se ha convertido en una de las más significativas para Venezuela en lo que va de temporada 2026 de la MLB. ¿El motivo? Hasta tres peloteros venezolanos cumplieron el sueño de debutar en el mejor beisbol del mundo.

Mucha presencia y calidad venezolana en Grandes Ligas

El último en sumarse a la lista fue Pedro Ramírez, que en la tarde de este sábado consumió su primer turno al bate con el uniforme de los Cachorros de Chicago. Esto sucedió a la altura del octavo episodio, en calidad de bateador emergente, y falló con un rodado hacia la segunda base.

Y es que el infielder de 22 años de edad se convirtió en el venezolano número 515 en estrenarse en las Grandes Ligas. De hecho, en la jornada del pasado viernes también lograron la hazaña los otros dos criollos: Víctor Bericoto (514) y Gabriel González (513).

Cabe mencionar que en el caso de Bericoto, con los Gigantes de San Francisco, también falló en su único turno por medio de un ponche. Por su parte, González fue titular con los Mellizos de Minnesota y ligó de 2-1 con dos boletos y una anotada.

Peloteros venezolanos que han debutado en la temporada 2026 de la MLB