Otro venezolano que cumple su sueño: Así fue el debut de Gabriel González en la MLB

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas presenció en esta jornada del viernes un nuevo debut, esta vez del pelotero venezolano número 513 en la historia de la MLB. Se trata de Gabriel González, quien tuvo una noche para el recuerdo al estrenarse con su primer imparable.

Embasándose desde el día uno

El oriundo de Carúpano recibió el llamado de los Mellizos de Minnesota para el choque contra las Medias Rojas de Boston, a quienes derrotaron por 8 a 6 en el Fenway Park. De hecho, el manager Derek Shelton lo alineó como quinto en el orden y en el jardín izquierdo.

Los dos primeros turnos de Gabriel González fueron positivos, ya que apeló por la paciencia y su buena vista para negociar bases por bolas. Justamente, en el segundo capítulo pisó el home con la segunda rayita de su equipo tras un sencillo de Luke Keaschall.

Luego, en la alta del sexto bateó un elevadito de out que atrapó su compatriota Carlos Narváez. Ya en su última aparición en el plato, en el séptimo, el joven de 22 años de edad pegó un rodado complicado por los lados de la antesala que terminó convirtiéndose en un infield hit. Al final ligó de 2-1 con par de boletos y una anotada.

Con Gabriel González ya son ocho peloteros venezolanos que se han estrenado en esta zafra 2026 de Grandes Ligas. Previo a él lo hicieron Jesús Rodríguez, Jeferson Quero, Yohendrick Piñango, Jedixson Páez, Omar Martínez, José Franco y José Fernández.