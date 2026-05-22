MLB: José Altuve y Maikel García comparten esta particularidad con el reto ABS

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El Reto ABS se ha robado el protagonismo de esta temporada 2026 de la MLB, y no es para menos. Si bien no todos los peloteros han podido sacar ventaja de este sistema, casos como los de José Altuve y Maikel García demuestran que sí hay varios que tienen excelente visión y buen conocimiento de la zona de strike.

Altuve y Maikel dictan cátedra en la Liga Americana

Como muchos saben a estas alturas, el Reto ABS se encarga de dar una segunda opinión respecto a un lanzamiento. Si el bateador cree que le cantaron mal un strike, pues pide la revisión. Por su parte, si el receptor o el lanzador están seguros que el pitcheo estuvo en zona buena, entonces hacen el llamado. Acá también entra en juego qué tan acertados y precisos son los umpires.

Ahora bien, el ABS ya tiene sus estadísticas establecidas y dos nombres venezolanos resaltan entre los bateadores con más victorias. O dicho en otras palabras, con retos que terminaron cambiando de decisión.

Y es que si nos fijamos exclusivamente en la Liga Americana, tanto José Altuve como Maikel García comparten el primer lugar con un total de nueve aciertos, los mismos que Davis Schneider de los Azulejos de Toronto.

La única cosa que diferencia a los tres peloteros mencionados es el porcentaje de victorias. Por un lado, el de La Sabana y el norteamericano tienen un 75% de efectividad, ya que han perdido tres retos cada uno. A su vez, Astro Boy presenta un 69%, esto luego de no acertar en cuatro oportunidades.

Vale agregar que solo Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, supera a los dos venezolanos con un total de 10 retos ABS anulados a su favor.