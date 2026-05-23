MLB: William Contreras da otro gigantesco paso hacia los 100 jonrones con este inmenso batazo

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William Contreras hizo estallar de júbilo este viernes por la noche a todos los presentes en el American Family Field, escenario que alberga hasta el próximo domingo una serie que promete muchas emociones entre Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles.

Justamente, el grandeliga venezolano se encargó de inaugurar la pizarra en la misma primera entrada, con un batazo de esos que deja a cualquiera boquiabierto. Y es que con dos compañeros en circulación le desapareció la bola al abridor Justin Wrobleski por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 410 pies y con una velocidad de salida de 107.2 mph.

De esa manera, William Contreras sumó su cuarto vuelacercas de la zafra. El resto de sus estadísticas, por los momentos, señalan 30 carreras impulsadas, 28 anotadas y .302 de promedio al bate.

Números redondos a la vista para William

Si tomamos en cuenta esta nueva conexión, ahora William Contreras acumula 89 jonrones de por vida en la MLB, una cifra que lo mantiene en el puesto 44 entre peloteros venezolanos. De hecho, todo apunta que este mismo año logrará alcanzar la centena de batazos de este estilo.

Asimismo, con estas tres remolcadas de la noche ya suma un total de 345. En este sentido, para llegar a las 400 necesitará protagonizar una temporada tan productiva como la del 2024, cuando dejó como tope personal 92 carreras impulsadas.