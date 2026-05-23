MLB: Willson Contreras suma un hito histórico en su cuenta personal de imparables

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en el Fenway Park tuvo un sabor especial para el venezolano Willson Contreras. El estelar de los Boston Red Sox logró alcanzar una cifra redonda en su cuenta de imparables de por vida, consolidándose como uno de los bates más consistentes entre la delegación venezolana en las Grandes Ligas.

Con este logro, el jugador se coloca a tan solo seis indiscutibles de superar la marca de José Celestino López, quien actualmente ocupa el puesto 43 en la lista histórica de más imparables para un pelotero nacido en Venezuela. Este avance no solo es un testimonio de la longevidad de Contreras, sino también de su capacidad constante para producir en momentos cruciales.

El batazo que hizo vibrar al "Monstruo Verde"

El momento llegó en la parte baja de la primera entrada. Contreras se enfrentó al lanzador zurdo de los Minnesota Twins, Connor Prielipp, quien buscó dominarlo con un cambio de velocidad; sin embargo, el envío quedó ligeramente colgado en la zona de poder. Contreras no desperdició la oportunidad y conectó un batazo sólido que encontró el icónico "Monstruo Verde" del Fenway Park.

La pelota rebotó con fuerza, superando al jardinero central Austin Martin. El despliegue de energía del venezolano fue evidente: transformó un batazo de extrabases en un triple, impulsando al plato a su compatriota Wilyer Abreu, quien previamente se había instalado en posición anotadora tras conectar un doblete.

Una ventaja que no fue suficiente

La producción ofensiva de Contreras fue el motor de una primera entrada explosiva, en la que los Red Sox lograron fabricar cuatro carreras. Este arranque parecía presagiar una tarde cómoda para los de Massachusetts frente a su público.

No obstante, el béisbol tiene sus vueltas. A pesar del impulso inicial y de la destacada actuación individual del receptor, el conjunto de Boston no pudo sostener la ventaja a lo largo del compromiso, terminando por ceder el triunfo ante el equipo de Minnesota en una jornada agridulce para la afición local.