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MLB: Lanzador venezolano es suspendido por el uso de una sustancia prohibida

El pitcher de 21 años de edad pertenece a los Tigres de Aragua en la LVBP

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 08:47 pm
MLB: Lanzador venezolano es suspendido por el uso de una sustancia prohibida
Foto: @jzerpaf_16
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La Oficina del Comisionado de Beisbol de la MLB anunció durante este viernes la suspensión de un lanzador venezolano por el consumo de una sustancia prohibida que sirve para mejorar el rendimiento. Se trata de un prospecto que pertenece a los Marineros de Seattle.

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Con efecto inmediato

El pelotero en cuestión es José Zerpa, quien dio positivo por un esteroide anabólico llamado estanozolol. De acuerdo con el comunicado, el joven de 21 años de edad no podrá ver acción en los próximos 80 juegos de su equipo, así como tampoco recibirá su salario durante la sanción.

Para esta temporada de Ligas Menores, el oriundo de San Felipe formaba parte del roster de Inland Empire 66ers, sucursal Clase-A. De hecho, gracias a sus estadísticas lucía como un potencial candidato a seguir ascendiendo dentro de la organización.

Asimismo, cabe agregar que José Zerpa cuenta con algo de experiencia en la LVBP con los Tigres de Aragua. En la zafra 2024-2025 tuvo su debut y solo actuó en 1.1 innings en los que toleró una carrera por medio de un jonrón, además que ponchó a un rival.

Números de José Zerpa en la temporada 2026 de la MiLB

  • 10 juegos
  • 4 victorias
  • 1 derrota
  • 23 innings
  • 12 carreras permitidas
  • 4 bases por bolas
  • 23 ponches
  • 4.70 EFE
  • 1.17 WHIP

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